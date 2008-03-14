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“中美旅遊年”活動取得豐碩成果
2016.10.17, 21:58, Monday 作者 本報訊 [字号: ]

　　（本報訊）霜降在即的神州大地秋意正濃，大洋彼岸的天使之城依舊驕陽似火10月11日晚，中國駐洛杉磯總領館與江蘇省外事辦公室在總領館聯合舉辦“慶祝2016中美旅遊年圓滿閉幕暨水墨江蘇主題之夜”招待會，慶祝“中美旅遊年”活動取得的豐碩成果。
　　中國駐洛杉磯總領事劉健夫婦、江蘇省外辦副主任周暐、聖伯納地諾郡郡政委員海格曼、加州眾議員周本立、洛杉磯郡禮賓局副司長薩博、洛杉磯市國際合作和禮賓司司長麥考文、洛杉磯旅遊和會展局高級副總裁麥珍妮出席。參加的還有當地多位市長、各級政府官員、各界人士等近百人。
　　劉健總領事在致辭中簡要回顧“中美旅遊年”啟動以來總領館與有關方面合作舉辦的多場精彩慶祝活動以及洛杉磯與中國旅遊合作取得的顯著進展及成果，強調旅遊對促進中美人文交流、增進兩國人民相互理解和友誼的重要意義，希望雙方以此為契機，推動雙方旅遊合作再上新臺階，充實中美地方務實合作，助力中美新型大國關系。
　　周暐副主任著重介紹江蘇概況，特別是豐富的旅遊文化資源，回顧江蘇—加州省州關系積極成果，歡迎更多美國朋友赴江蘇旅遊興業，進一步深化友好交流與合作。
　　來賓們對“中美旅遊年”表示祝賀，高度評價其重要意義，盛贊旅遊合作不僅給雙方帶來了經濟上的好處，而且增進了兩國人民相互了解和友誼。洛杉磯政府代表表示高度重視對華旅遊合作，將采取有效措施，吸引更多中國遊客來訪，促進雙邊旅遊合作不斷升級，為推動美中人文交流做出貢獻。
　　現場還播放了介紹江蘇形象宣傳片，舉辦了多彩江蘇圖片展，展示了具有特色工藝品。淮揚菜大師現場演示了精湛的廚藝絕活。來自蘇州的藝術家演奏了《姑蘇好風光》等經典蘇州評彈曲目。招待會自始至終洋溢著熱烈友好的氣氛。
　　
　　
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